08 мая 2017

Сотни собак в Бангкоке пробежали благотворительный кросс

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В парке Бангкока собрались сотни собак разных пород. Вместе со своими хозяевами они готовятся пробежать благотворительный кросс в один километр 700 метров.

[участница кросса]:
«Мы пришли не ради забавы. Мы бежим, чтобы собрать деньги на благотворительность. Это любовь между людьми и животными».

[участник кросса]:
«Такого мероприятия раньше не было, и я поддерживаю его. Надеюсь, это не в последний раз».

За участие в кроссе каждый владелец заплатил 30 долларов. Вырученные средства перечислят местной больнице.

[Пимпича Утсахалт, организатор кросса]:
«Мы хотели, чтобы люди и их собаки побегали вместе. Но ещё важнее: мы хотим, чтобы у людей была возможность вместе с их домашними любимцами участвовать в благотворительности. Так что, и собаки могут помогать людям, а не только мы им».

В Таиланде в последнее время массовые спортивные мероприятия — всё популярнее. Владельцы четвероногих надеются, что и благотворительных забегов будет больше.

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