Сотни собак в Бангкоке пробежали благотворительный кросс

[участница кросса]:
«Мы пришли не ради забавы. Мы бежим, чтобы собрать деньги на благотворительность. Это любовь между людьми и животными».
[участник кросса]:
«Такого мероприятия раньше не было, и я поддерживаю его. Надеюсь, это не в последний раз».
За участие в кроссе каждый владелец заплатил 30 долларов. Вырученные средства перечислят местной больнице.
[Пимпича Утсахалт, организатор кросса]:
«Мы хотели, чтобы люди и их собаки побегали вместе. Но ещё важнее: мы хотим, чтобы у людей была возможность вместе с их домашними любимцами участвовать в благотворительности. Так что, и собаки могут помогать людям, а не только мы им».
В Таиланде в последнее время массовые спортивные мероприятия — всё популярнее. Владельцы четвероногих надеются, что и благотворительных забегов будет больше.