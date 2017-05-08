Сотни собак в Бангкоке пробежали благотворительный кросс

[участница кросса]:

«Мы пришли не ради забавы. Мы бежим, чтобы собрать деньги на благотворительность. Это любовь между людьми и животными».

[участник кросса]:

«Такого мероприятия раньше не было, и я поддерживаю его. Надеюсь, это не в последний раз».