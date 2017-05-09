Флоридской лагуне и морской жизни угрожают водоросли

[Арт Джонс, волонтёр]:

«Водоросли уничтожают среду обитания рыбы, ламантинов, людей. Это худшая беда для источников пресной воды».

Волонтёры достают из реки гниющие водоросли. В лагуне Индиан-Ривер во Флориде – настоящее бедствие. В нём винят отходы с ферм и удобрения для газонов, которые попадают в воду.

Водоросли не дают кислороду попадать в воду. В результате рыба, ламантины и водоплавающие птицы гибнут. И помощи только волонтёров недостаточно.

Природозащитники говорят: под угрозой огромное число обитателей лагуны.

[Боб Найт, эколог]:

«За время моих наблюдений ситуация стала намного хуже. В последние годы цветение водорослей самое масштабное. Тут очень много строек: жилые дома, коммерческие и промышленные предприятия. Больше используют землю, а значит — и воду. Это в итоге приносит загрязнение».

Лагуна Индиан-Ривер – дом для 2900 видов растений, птиц и рыбы. Загрязнение началось ещё в середине прошлого века из-за плантаций сахарного тростника вблизи озера Окичоби. В сезон дождей оно вливается в лагуну.

Второй виток загрязнения начался со строительным бумом.

[Руфус Уэйкман, рыбак]:

«Люди со всех Соединённых Штатов узнают об этом и тратят деньги в других местах, а сюда не приезжают. Все мои друзья-гиды, которые возят людей в рыбные места, говорят, что туристов стало меньше».

Федеральное правительство и власти штата тратят сотни миллионов долларов, чтобы очистить лагуну. Однако население Флориды продолжает расти. А вместе с этим водоросли с каждым десятилетием цветут всё масштабнее.

С 2000 года в шесть округов вдоль лагуны переехало более 1,5 миллионов человек. Там же было построено полмиллиона новых домов.