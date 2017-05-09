Число жертв протестов в Венесуэле растёт

В Венесуэле растёт число жертв уличных протестов. С начала апреля в результате стычек с полицией погибло почти 40 человек.

Оппозиция проводит выступления против президента Николаса Мадуро, призывая его уйти в отставку. Мадуро же намерен созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон страны.

На такой шаг в своё время пошёл и его предшественник Уго Чавес, что позволило ему сконцентрировать власть в своих руках. Однако ситуация у Мадуро другая. Он не пользуется такой же широкой поддержкой населения.

Сам президент говорит, что причина кризиса – падение цен на нефть и попытка государственного переворота со стороны США. Однако его противники уверены, что проблема в социалистической политике Мадуро.

[Энрике Каприлес, лидер оппозиции]:

«Всех, кто сегодня опечален, кто не верит в это правительство и согласен с нами в том, что страна нуждается в переменах, я приглашаю присоединиться к фронту защиты конституции».

Представители власти настаивают на том, что в многочисленных жертвах виновны сами протестующие. Ранее Мадуро пригласил оппозицию, чтобы обсудить созыв Конституционной ассамблеи. Однако та предпочла продолжить протесты.

[Элиас Хауа, ответственный за созыв Конституционной ассамблеи]:

«При любых обстоятельствах мы будем защищать своё достоинство революционеров и достоинство защитников прав человека. Вы отвечаете за насилие, которое сами создали в стране, а также за гибель людей в результате этого насилия».

Тем временем, восемь латиноамериканских стран обвинили Венесуэлу в чрезмерном применении силы в отношении протестующих. Аргентина, Бразилия, Гондурас, Гватемала, Мексика, Парагвай и Колумбия призвали власти страны соблюдать права человека. Коста-Рика же отозвала своего посла в Венесуэле для консультаций.

За время протестов, по меньшей мере, 37 человек погибли, сотни были ранены, ещё больше попали в руки полиции.