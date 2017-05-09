09 мая 2017

Партия Макрона сменит название на «Вперёд, Республика»

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Новоизбранный президент Франции Макрон ушёл с поста лидера своего политического движения «Вперёд!». Сама партия объявила о смене названия. Оно будет звучать как «Вперёд, Республика».

[Ришар Ферран, секретарь движения «Вперёд!»]:
«Речь идёт о создании организации, работа которой со временем даст большие плоды. Это также позволит нам заняться предстоящими выборами. Мы также призываем большее число граждан вовлекаться в политическую жизнь Франции. В последние годы такого не было».

Партия Макрона будет участвовать в парламентских выборах 2017 года. Она представит кандидатов во всех 577 избирательных округах Франции. Обещает, что среди них будет много женщин и представителей гражданского общества.

Выборы в парламент пройдут в два тура 11 и 18 июня. Если движение «Вперёд!» не получит большинства мест, то ему придётся создавать коалицию с другими партиями.

Эммануэль Макрон вступит в должность главы государства 14 мая. Ему предстоит сформировать Кабинет и назначить премьер-министра страны.

Между тем, главная соперница новоизбранного президента Марин Ле Пен обещает сделать партию «Национальный фронт» ещё сильнее. Она также планирует сменить её название, чтобы привлечь на свою сторону ещё большее число французских граждан. Кроме того, Ле Пен, возможно, создаст альянс с другими партиями.

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