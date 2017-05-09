ЕС и Мексика хотят расширить зону свободной торговли

[Сесилия Мальмстрём, еврокомиссар по торговле]:

«(Торговые) отношения с Мексикой у нас длятся уже много лет, независимо от того, кто восседает в Вашингтоне. Конечно, сейчас некоторые сомневаются в преимуществах свободной торговли. Но мы её поддерживаем и готовы к ней. Мы хотим строить мосты, а не стены».

Евросоюз обсудит с Мексикой, как расширить зону свободной торговли между сторонами. Перед началом переговоров в Мехико с визитом приехала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём. Она встретилась с мексиканским министром экономики.

Последние три года Евросоюз вёл переговоры с США о создании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства. Однако при новом президенте Дональде Трампе диалог был приостановлен. Теперь Евросоюз стремится быстрее расширить торговлю с Мексикой.

Ранее президент США сказал, что необходимо пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле его страны с Канадой и Мексикой. То есть пошлины могут возрасти. Трамп также не исключил возможности выхода из соглашения.

На фоне этого Мексика также возлагает надежды на переговоры с ЕС.

[Ильдефонсо Гуахардо, министр экономики Мексики]:

«Мексика будет и дальше идти вперёд. Сегодня наша стратегия заключается в том, чтобы увеличить экспорт. Наша экономика в этом нуждается».

Евросоюз – третий по величине торговой партнёр Мексики после США и Китая. Новое соглашение поможет Мексике в больших объёмах поставлять говядину, бананы и сахар. Евросоюз, в свою очередь, увеличит экспорт молочной продукции.