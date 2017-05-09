В ЮАР массовая миграция сардины привлекает дайверов

Такое завораживающее природное явление наблюдается с апреля по июль. И у него есть свои границы. Сардина растягивается приблизительно на семь километров. Ширина рыбного потока – 2 километра, высота – около 30 метров.

Каждый год сюда приезжают дайверы, ведь под водой разворачивается настоящее представление. Сардина привлекает много хищников. Например, этим любителям дайвинга на сардину указали птицы олуши.

[Гарри Кобарн, дайвер из Канады]:

«Поесть приплывают пингвины, киты, акулы и другие животные. Просто феноменально. Сначала мы смотрим, куда плывут олуши. Затем мы видим африканских пингвинов. Это хороший знак. Мы ныряем туда. А под водой – настоящий ажиотаж».

Аквалангисты говорят: такая концентрация морских хищников — уникальное зрелище.

[Надя Али, дайвер]:

«Всё происходит очень быстро, даже не знаешь, куда направлять камеру, под водой происходит очень много интересного. У Порт-Элизабет могут быть пингвины, акулы, полосатики Брайда, горбатые киты. Просто не знаешь, кого там ожидать».

Учёные пока не разгадали причину массовой миграции. Они постоянно делают новые открытия. Например, недавно выяснили, что в стаях есть не только молодняк, но и взрослая рыба.

Сардина покидает богатую питательными веществами холодную воду западного побережья Южной Африки и направляется к восточному побережью. По мнению морского биолога Надии Стрейдом, рыба пытается размножаться на бОльшие территории.

[Надия Стрейдом, морской биолог]:

«В последнее время мы начали собирать больше информации. Сейчас мы понимаем, что рыба откладывает икру в пути. Возможно, это процесс адаптации».

Согласно исследованиям, нерест в более теплой воде дает молодой сардине возможность развиваться быстрее, чем в холодных водах, из которых она мигрирует.