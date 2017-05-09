Премьера фильма «Меч короля Артура» собрала звёзд и рыцарей в доспехах

Двенадцать рыцарей в средневековых доспехах с победным кличем проскакали по Голливудскому бульвару в Лос-Анджелесе. Так они возвестили о премьере фэнтезийного фильма «Меч короля Артура».

Кинолента британского режиссёра Гая Ричи представляет историю о легендарном короле с необычного угла. Юный Артур и не подозревает о своём предназначении. Он всего лишь главарь уличной банды. Когда в его руки попадает меч Экскалибур, всё меняется. Но принимать важные решения Артуру нелегко.

Роль короля исполнил актёр Чарли Ханнэм.

[Чарли Ханнэм, актёр]:

«Мы подумали, что интереснее сделать его таким же обычным человеком как вы или я. Неожиданно его судьба начинает меняться, это наваливается на него тяжким бременем, и он не хочет перемен. Он не видит в себе способностей справиться со всем этим».

Режиссёр Гай Ричи сказал, что задача была непростой.

[Гай Ричи, режиссёр]:

«Мы решили сделать фильм, который бы не был похож на предыдущие версии. Мне понравилась идея, так же как в Шерлоке заново представить историю. И это было самое сложное». [Эрик Бана, актёр]:

«Когда отдаёшь работу Гаю, знаешь, что в ней появится дерзость и немного легкомыслия, поэтому мне хотелось сняться в таком фильме. Я огромный поклонник работ Гая. Мне нравится его стиль, думаю, он интересен и уникален».

Артуру в фильме Гая Ричи предстоит объединить народ, чтобы победить тирана Вортигерна, который убил его родителей и украл корону. Только после этого Артур сможет стать королём.

На большие экраны в США фильм выходит 12 мая.