Премьера фильма «Меч короля Артура» собрала звёзд и рыцарей в доспехах

Кинолента британского режиссёра Гая Ричи представляет историю о легендарном короле с необычного угла. Юный Артур и не подозревает о своём предназначении. Он всего лишь главарь уличной банды. Когда в его руки попадает меч Экскалибур, всё меняется. Но принимать важные решения Артуру нелегко.
Роль короля исполнил актёр Чарли Ханнэм.
[Чарли Ханнэм, актёр]:
«Мы подумали, что интереснее сделать его таким же обычным человеком как вы или я. Неожиданно его судьба начинает меняться, это наваливается на него тяжким бременем, и он не хочет перемен. Он не видит в себе способностей справиться со всем этим».
Режиссёр Гай Ричи сказал, что задача была непростой.
[Гай Ричи, режиссёр]:
«Мы решили сделать фильм, который бы не был похож на предыдущие версии. Мне понравилась идея, так же как в Шерлоке заново представить историю. И это было самое сложное».
[Эрик Бана, актёр]:
«Когда отдаёшь работу Гаю, знаешь, что в ней появится дерзость и немного легкомыслия, поэтому мне хотелось сняться в таком фильме. Я огромный поклонник работ Гая. Мне нравится его стиль, думаю, он интересен и уникален».
Артуру в фильме Гая Ричи предстоит объединить народ, чтобы победить тирана Вортигерна, который убил его родителей и украл корону. Только после этого Артур сможет стать королём.
На большие экраны в США фильм выходит 12 мая.