Соглашение о сокращении добычи нефти могут продлить

Нефтяные рынки восстанавливаются после многолетней избыточной добычи «чёрного золота». Об этом сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, во время Азиатской нефтегазовой конференции в Куала-Лумпуре.

По его словам, соглашение между странами, входящими и не входящими в ОПЕК, помогло оздоровить рынок. Договор заключили в конце прошлого года.

[Халид аль-Фалих, министр энергетики Саудовской Аравии]:

«Думаю, худший период, когда был нарушен баланс спроса и предложения, остался позади. Рынок стабилизируется. Ситуация на рынках, как ожидается, также улучшится».

Между тем, мировые запасы нефти по-прежнему большие. Из-за этого стоимость сырья часто опускается ниже 50 долларов за баррель. Халид аль-Фалих считает, что необходимо продлить соглашение по сокращению добычи нефти на весь 2017 год.

[Халид аль-Фалих, министр энергетики Саудовской Аравии]:

«После переговоров с другими членами картеля у меня появилась уверенность, что соглашение продлят до конца второго полугодия, а, возможно, и на больший период».

С 1 января этого года страны ОПЕК обязались сократить добычу нефти на один миллион 200 тысяч баррелей в сутки. Ещё одиннадцать стран, не входящих в ОПЕК, согласились ограничить производство в общей сложности почти на 600 тысяч баррелей в сутки. Теперь ежедневный объём добычи нефти не превышает 32-х миллионов 500 тысяч баррелей.

Срок соглашения истекает в конце июня. Вопрос продления страны ОПЕК обсудят в Вене 25 мая.