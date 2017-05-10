Экс-премьер Франции Мануэль Вальс покинул лагерь социалистов

[Мануэль Вальс, бывший премьер-министр Франции]:

«Я буду кандидатом от президентского большинства. Вы просили дать чёткий ответ, и я говорю, что хочу присоединиться к этому движению, а именно к партии «Вперёд, Республика»».

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс бежал из лагеря социалистов. Он намерен участвовать в выборах в парламент от политического движения новоизбранного президента Эммануэля Макрона. Экс-премьер сказал, что социалистическая партия, в которую входит и уходящий президент Франсуа Олланд, «уже мертва».

Мануэль Вальс подал в отставку 6 декабря прошлого года, чтобы участвовать во внутрипартийных выборах социалистов и потом выставить свою кандидатуру на пост президента страны. Однако он проиграл Бенуа Амону – бывшему министру образования Франции.

[Мануэль Вальс, бывший премьер-министр Франции]:

«В такие мгновения нужно суметь снова пойти вперёд, забыть неудачи и личные трудности. Единственное что для меня важно – это Франция, Республика, а значит – и успех её президента».

Эммануэль Макрон победил на президентских выборах, набрав более 66% голосов. На пост главы государства он вступит 14 мая. Однако уже с понедельника началось формирование большинства вокруг его движения «Вперёд!». При этом генеральный секретарь партии Ришар Ферран объявил о предстоящей смене названия на «Вперёд, Республика».

Расширенное движение выдвинет своих кандидатов во всех 577 избирательных округах страны. Их имена будут объявлены 11 мая.

Выборы в Парламент Франции пройдут 11 и 18 июня. Если движение Макрона получит большинство депутатских мест, то новоизбранному президенту будет легче проводить обещанные реформы.