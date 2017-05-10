Как экономно произвести ремонт холодильника.

на правах рекламы

Поломка такого необходимого на кухне предмета, как холодильник, может стать серьезной проблемой. Особенно в теплое время года. Вызов мастера, оценка ущерба, починка холодильника специалистом, в результате выльется не только в потерю времени, но и в серьезную трату денежных средств.

В отдельных случаях, конечно, не обойтись без привлечения мастеров, но для начала соблюдая некоторые инструкции можно попробовать сэкономить.

Инструкция:

Течь из холодильника, а также внутри него может быть вызвана по двум причинам. Во-первых, холодильник требует размораживания. Во-вторых, есть проблемы доставки влаги. В этом случае, надо прочистить сливной канал. Обычно он расположен в углу самой нижней полки. Если холодильник не включается, проблема вполне может быть не в самом агрегате, а в электрической розетке или проводе холодильника. При отсутствии света, надо проверить на целостность лампочку в холодильнике. При появлении посторонних запахов, холодильник следует разморозить, вымыть со специальными средствами и снова включить. Проблема с терморегулятором, заявляют о себе громким звуком при замораживании продуктов. Повернув ручку терморегулятора в обратную сторону можно устранить проблему. Если это не помогло, то обязательно надо проверить на включение кнопку быстрой заморозки. Кстати, в том случае, если она включена, дополнительно расходуется еще и электроэнергия. Если же проблема наоборот связана со слишком медленной заморозкой продуктов, то может быть несколько причин:

снижение работы компрессора, это первая причина, но также это неизбежно влечет за собой вызов мастера;

может быть неисправен терморегулятор. При неисправности терморегулятора, деталь следует заменить. Также можно отдать ее в починку, прежде чем покупать новую;

также вполне может прохудиться уплотнитель на дверце, замена этого расходного материала под силу и в домашних условиях;

также может отходить дверца холодильника. Тогда можно помочь, просто выправив дверь.

Не всегда стоит полагаться на внешнюю оценку. Прибегнув к помощи интернет-ресурсов можно найти инструкцию, именно на ту модель, что доставила столько хлопот. И попробовать изучить проблему более детально. Конечно, зачастую в случае поломки холодильника, просто необходимо вызвать специалиста. Но и здесь можно сэкономить средства.

Общение с мастерами.

Во-первых, есть «счастливые часы» в компаниях, предоставляющих такие услуги, как ремонт бытовой техники, в том числе и ремонт холодильников. Это обусловлено тем, что пик вызова мастеров приходится на выходные дни, или на вечерние часы в будние дни. Поэтому, если вызвать мастера в другое время, можно получить скидку.

Во-вторых, нужные расходные материалы, необходимые для починки можно приобрести самому, а не у мастера, что существенно сэкономит средства.

В-третьих, если вызывать специалистов, работающих в индивидуальном порядке, то это удешевит процесс.

Даже, если бытовая техника не подлежит ремонту, то всегда можно предложить мастеру купить его на запчасти. Такая практика успешно себя зарекомендовала.