Новый ускоритель ионов сделает Адронный коллайдер производительнее

В Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) протестировали новый линейный ускоритель ионов LINAC-4. Благодаря ему можно значительно увеличить производительность Большого адронного коллайдера. В LINAC-4 будет происходить ускорение интенсивных пучков отрицательных ионов водорода.

Первые чертежи 80-метрового ускорителя были сделаны 20 лет назад. Установку строили 150 человек на протяжении 10 лет. Потратили на неё 92 миллиона 600 тысяч долларов.

[Фредерик Бордри, директор ЦЕРН по ускорителям и технологии]:

«В физике нам нужно больше данных, больше событий. Если всё будет происходить интенсивнее, если протонов будет больше, то будет и больше открытий».

LINAC-4 будет ускорять ионы водорода. Когда они достигнут половины от скорости света, их направят в другие ускорители. Плотность частиц также увеличат. В результате число частиц, которые сталкиваются в Большом адронном коллайдере, возрастёт в пять раз.

Но произойдет это не ранее 2025 года. LINAC-4 сначала будут долго тестировать. Потом, в 2019-2020 годах его подключат к ускорительному комплексу ЦЕРН.

[Морицио Вретенар, руководитель проекта LINAC-4]:

«Следующая задача ЦЕРН не увеличение энергии, а увеличение плотности частиц в Большом адронном коллайдере. Больше частиц принесут больше столкновений. И это даст возможность физикам наблюдать за более редкими явлениями, которые невозможно увидеть в наши дни».

Технологию, лежащую в основе этого ускорителя, можно применять в разных сферах жизни. Например, в медицине.

[Морицио Вретенар, руководитель проекта LINAC-4]:

«Некоторые компоненты ускорителя можно использовать для лечения рака с использованием пучков частиц. Это более направленный метод лечения опухолей, чем обычная лучевая терапия».

Технологию также хотят использовать, чтобы определять поддельные произведения искусства. Учёные разрабатывают прототип, который сможет анализировать картины, определять их возраст и состав краски.