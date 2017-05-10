Хорватский винодел выдерживает своё вино в море

Иво Сегович любит море, дайвинг и вино. Настолько сильно, что он нашел способ успешно объединить все свои увлечения.

34-летний житель хорватского острова Пелешац использует свой опыт погружений, чтобы выдерживать вино под водой.

Как раз время проинспектировать запасы.

[Иво Сегович, винодел]:

«Поскольку я был под водой каждый день в течение многих лет, я заметил, что на глубине около 20 метров температура одинакова в течение всего года: от 15 до 17 градусов по Цельсию. Там тихо и темно».

Иво позаимствовал опыт древних греков и хранит свое вино в глиняных амфорах. Они достаточно прочны, чтобы защитить напиток под водой.

Первые попытки окончились неудачей. Двести обычных бутылок просто не выдержали давления воды.

Сейчас же винодел помещает их в глиняные сосуды, дополнительно обработанные воском. Металлическую клетку с амфорами устанавливают на глубине 20 метров. Говорит: там — идеальные условия.

[Иво Сегович, винодел]:

«Мы попробовали вино, и у него были фантастический вкус, цвет и запах. Оно было намного мягче, чем то, что хранилось в подвале».

Такое вино стало одной из главных достопримечательностей хорватской винодельческой промышленности.

Винные эксперты говорят, что морская тишина и темнота, а также постоянная температура обеспечивают напитку тонкий аромат и особый цвет.

[Дарко Дабич, сомелье]:

«У него красивый красный рубиновый цвет. Ароматы в основном спелых фруктов: слив, немного вишни. Хорошее, мягкое, нежное, сбалансированное и очень приятное послевкусие».

Перед употреблением «подводного вина» нужно ознакомиться с инструкцией. В ней сказано, как правильно открывать амфору, и с чем вино подавать.

Одна бутылка стоит от 60 до 350 долларов США.