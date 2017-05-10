ЕС призывает Дональда Трампа не сокращать спонсорство ООН

[Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Я хочу с ясностью и прямотой обратиться к нашим американским друзьям: необходимо и дальше материально поддерживать агентства ООН. Это важно для всего мира и для глобальной безопасности. Это даже важнее, чем расходы на оборону».

Соединённые Штаты должны и дальше поддерживать агентства ООН финансово. Об этом сказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Средства спонсоров идут на гуманитарную помощь детям, беженцам, а также пострадавшим во время стихийных бедствий или военных конфликтов.

США – крупнейший спонсор ООН. Из Вашингтона поступает 22% всех средств, которые вносят в бюджет организации. Кроме того, на США приходится более 28% бюджета миротворческих миссий.

Однако, по мнению Дональда Трампа, такое распределение несправедливое. Он предложил сократить размер взносов в ООН, и на миротворческие операции выделять не более 25% от общего бюджета.

Кроме того, в ходе предвыборной кампании Трамп обещал, что выведет США из Парижского соглашения по климату. Цель договорённости – сократить выбросы парниковых газов и сдержать глобальное повышение температуры. Окончательное решение по этому вопросу президент обещает объявить в конце мая.

Между тем Могерини надеется, что США выполнят обязательства.

[Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Изменение климата – это реальность. Оно уже влияет на окружающую среду. И это касается всех. Мы по-прежнему ждём, что США сохранят приверженность Парижскому соглашению».

Ранее президент Франции Франсуа Олланд и бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун также призывали Дональда Трампа не отказываться от договора. План Барака Обамы предусматривает, что США сократят выбросы парниковых газов на 26-28% к 2025 году.