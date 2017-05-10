Отрасль винных пробок в Португалии преодолела кризис

Португалия возвращает себе былую славу мирового лидера по производству винных пробок. Примерно 15 лет назад европейские виноделы начали широко применять металлические винтовые и пластиковые пробки. Причина перемен – в так называемой пробковой болезни. Из-за неё портятся около 5% вин.

Португальские промышленники вложили более 700 миллионов евро в исследования, разработку новых технологий и в новое оборудование. Через десять лет после кризиса пробковое производство начало восстанавливаться.

[Карлуш де Жезуш, директор по маркетингу компании Amorim]:

«Если оглянуться лет на 15 назад, прогноз для пробковой отрасли не был оптимистичным. Думаю, нынешняя ситуация совсем другая».

Пробка из коры пробкового дуба позволяет вину дышать, и оно долгие годы остаётся «живым». Однако в ней может появиться химическое соединение трихлоранизол. Из-за него запах и вкус вина становится неприятным. Новое оборудование на португальских заводах позволяет делать высококачественные натуральные пробки, которые намного реже портят напиток.

За качеством продукции следит Португальская пробковая ассоциация. По её данным, экспорт продукции за последние семь лет увеличился на 24%, превысив показатель 15-летней давности. Всего же на долю Португалии приходится 63% мирового экспорта пробковой продукции.

В последние годы страна сосредоточилась на поставках натуральных пробок производителям премиальных вин. Согласно исследованиям, покупатели дорогих вин предпочитают бутылки с традиционными пробками и готовы за них переплачивать.

[Жуан Феррейра, президент ассоциации APCOR]:

«Тенденция понятна. Объёмы продажи вин сократились, но возросли продажи дорогих напитков. Я бы сказал, что мы стали потреблять меньше, но покупаем то, что дороже».

Виноделы закупоривают металлическими либо пластиковыми пробками только те вина, которые будут храниться лишь несколько лет. Для длительного хранения по-прежнему предпочитают натуральные пробки.

В Португалии – одни из самых больших в мире плантации пробкового дуба. Для переработки берут кору дерева не моложе 25 лет. В следующий раз её снимают лишь через девять лет. Кора двухвекового дуба для производства уже не годится. Старое дерево обычно выкорчёвывают и на его место сажают молодое.