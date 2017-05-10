10 мая 2017

Нью-йоркские полицейские тренировались на вершине Бруклинского моста

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Полицейские забираются на Бруклинский мост. Задача не для тех, кто боится высоты.

[Джон Флинн, полицейский-инструктор]:
«Задачу не облегчить. Ты либо забираешься, либо – нет».

Джон Флинн – инструктор специального отряда быстрого реагирования в полиции Нью-Йорка.

[Джон Флинн, полицейский-инструктор]:
«Как вид? Отличный!»

Его элитное подразделение направляют на самые опасные операции по спасению: на крышах домов или под водой.

Сегодня их тренируют на самом знаменитом мосту Нью-Йорка.

[Джон Флинн, полицейский-инструктор]:
«Вы почувствуете колебания. Для тросов это нормально».

В городе несколько мостов. И сотрудников этого подразделения вызывают на них ежедневно.

А прошлым летом полицейским пришлось спасать горе-альпиниста, который при помощи вакуумных присосок забирался на небоскрёб Трамп-тауэр.

[Кристофер Уильямс, полицейский]:
«Я выглянул в окно, поздоровался с ним и попросил перебраться внутрь ради его же безопасности. Но он не согласился, сказал, что всё равно встретится с господином Трампом».

После этого полицейские начали действовать.

[Кристофер Уильямс, полицейский]:
«Когда он забрался поближе, я сказал ему: «Сэр, вы должны пройти со мной». Потом схватил его за руку, и вместе с напарником мы затащили его в окно».

Чтобы присоединиться к подразделению, нужен многолетний опыт патрульного, а также несколько месяцев дополнительной подготовки. А ещё нужно постоянно быть готовым забраться на мост или на крышу самого высокого небоскрёба.

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