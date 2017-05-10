Нью-йоркские полицейские тренировались на вершине Бруклинского моста

[Джон Флинн, полицейский-инструктор]:
«Задачу не облегчить. Ты либо забираешься, либо – нет».
Джон Флинн – инструктор специального отряда быстрого реагирования в полиции Нью-Йорка.
[Джон Флинн, полицейский-инструктор]:
«Как вид? Отличный!»
Его элитное подразделение направляют на самые опасные операции по спасению: на крышах домов или под водой.
Сегодня их тренируют на самом знаменитом мосту Нью-Йорка.
[Джон Флинн, полицейский-инструктор]:
«Вы почувствуете колебания. Для тросов это нормально».
В городе несколько мостов. И сотрудников этого подразделения вызывают на них ежедневно.
А прошлым летом полицейским пришлось спасать горе-альпиниста, который при помощи вакуумных присосок забирался на небоскрёб Трамп-тауэр.
[Кристофер Уильямс, полицейский]:
«Я выглянул в окно, поздоровался с ним и попросил перебраться внутрь ради его же безопасности. Но он не согласился, сказал, что всё равно встретится с господином Трампом».
После этого полицейские начали действовать.
[Кристофер Уильямс, полицейский]:
«Когда он забрался поближе, я сказал ему: «Сэр, вы должны пройти со мной». Потом схватил его за руку, и вместе с напарником мы затащили его в окно».
Чтобы присоединиться к подразделению, нужен многолетний опыт патрульного, а также несколько месяцев дополнительной подготовки. А ещё нужно постоянно быть готовым забраться на мост или на крышу самого высокого небоскрёба.