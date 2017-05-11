Спасённый орангутан-альбинос идёт на поправку

[Арга Савунг Кусума, ветеринар]:

«Мы нашли её 10 дней назад, и ей намного лучше. Она начала регулярно пить молоко, ещё ей дают сахарный тростник. Недавно она ела бананы, ананасы и апельсины, что говорит о значительном прогрессе. Она набрала в весе около 4,5 килограммов».

Редкий орангутан-альбинос, спасённый в Индонезии, идёт на поправку. Об этом сообщают ветеринары центра, где самочку лечат в условиях карантина.

Обычно у орангутанов тёмные глаза и шерсть. У этого же – альбинизм. Светловолосых и голубоглазых обезьян встретишь нечасто. В дикой природе им также выжить сложно из-за проблем с маскировкой.

Самочке 5 лет. Её держали в плену местные жители. Спасли её природозащитники. Обезьяна была в плохом состоянии и сильно истощена. Сейчас она весит почти 13 килограммов, но этого ещё мало для её возраста.

Специалисты настроены оптимистично. Говорят, к их подопечной вернулся хороший аппетит.

[Арга Савунг Кусума, ветеринар]:

«Мы продолжаем следить за состоянием её кожи и глаз. В любом случае, за последние 10 дней она демонстрирует прогресс».

В индонезийской провинции Западный Калимантан орангутанам и другим видам животных угрожает уничтожение лесов. Хотя здесь создали немало национальных парков, фермеры и компании продолжают вырубать деревья незаконно, освобождая земли под плантации. Ещё одна опасность – браконьерство.

Но эта блондинка теперь – в надёжных руках.