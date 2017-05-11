Озеро в Польше очищают с помощью рыбы

Озеро Гочалковице находится в 75 километрах от Кракова. Оно — один из главных источников питьевой воды для жителей Верхней Силезии – региона в Польше. Но очистить воду в последнее время было всё сложнее из-за карпов. Эта рыба поднимает ил, поедая растения на дне.

Теперь же учёные нашли необычный способ очистки водоёма площадью 32 квадратных километра.

[Петр Бьернат, представитель гидротехнической компании]:

«Впервые в Польше и только здесь мы используем хищных рыб для того, чтобы сделать нашу воду чище. Затем вода поступает на очистной завод и люди могут её пить».

В озеро выпустили около 800 тысяч хищных рыб: щук, судаков и угрей, которые и будут питаться карпами. Пока это единственное озеро в Польше, которое очищают таким образом.

[Лукаш Пщелински, директор рыбной фермы]:

«Мы получаем рыбу длиной примерно 3-4 см в пакетах, наполненных кислородом. Мы выпускаем её на мелководье, где вода самая теплая и больше всего корма».

Это озеро не только источник питьевой воды. Его используют и для рыбалки. Так что пополнение здешних вод новыми обитателям не только очистит озеро, но и сделает улов местных рыболовов разнообразней.