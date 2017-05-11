Венгрия и Словакия оспорили квоты на мигрантов в Европейском суде

Европейский суд в Люксембурге провёл первое и окончательное слушание по иску Венгрии и Словакии. Обе страны оспорили квоты Евросоюза на приём беженцев.

Еврокомиссия утвердила их в 2015 году в попытке справиться с миграционным кризисом. Согласно плану, среди всех стран ЕС нужно было распределить около 120 тысяч мигрантов.

Однако ни Венгрия, ни Словакия не приняли необходимого числа. Вместо этого они направили обжалования в суд. Их подписали венгерский глава правительства Виктор Орбан и словацкий – Роберт Фицо.

Более того, обе страны обвинили Евросоюз в том, что тот проявил халатность, принимая квоты, поскольку это изменило законы о предоставлении убежища в блоке.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Евросоюз пригрозил судебным разбирательством Польше и Венгрии, если те не примут нужного числа мигрантов согласно квотам.

В 2014-2016 годах в ЕС прибыло около миллиона 600 тысяч нелегальных беженцев. Это заставило Брюссель задуматься о том, как распределить нагрузку.

В настоящее время по квотам было расселено чуть более 16 тысяч 300 мигрантов. Крайний срок для приёма беженцев истекает в сентябре.

Ожидается, что по иску Венгрии и Словакии Европейский суд вынесет решение приблизительно через месяц.