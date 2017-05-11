11 мая 2017

Саудовская Аравия и Всемирный банк выделят Йемену $300 млн

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Саудовская Аравия и Всемирный банк договорились совместно выделить Йемену 300 миллионов долларов. Сумма должна обеспечить страну бесперебойными поставками продовольствия, от которых она очень зависит. О своём решении чиновники объявили на пресс-конференции в Эр-Рияде.

[Мохаммед аль-Джадан, министр финансов Саудовской Аравии]:
«Всемирный банк предложил создать фонд объёмом 500 миллионов долларов, чтобы гарантировать йеменским торговцам возможность ввозить в страну товары. Всемирный банк выделит 200 миллионов, а королевство готово предоставить 100 миллионов долларов. Это только 60% объёма фонда. Ожидается, что полную сумму удастся собрать в ближайшие недели».

Всемирный банк уже подготовил предварительный план восстановления систем образования и здравоохранения Йемена, а также энергетической инфраструктуры.

[Хафез Ганем, вице-президент Всемирного банка по Ближнему Востоку]:
«Многие люди меня спрашивают: не рано ли? Может, подождать окончания конфликта, а потом уже начать восстановление? Я отвечаю отрицательно по двум причинам. Во-первых, в Йемене есть районы, где уже можно начать работу. Во-вторых, если йеменцы увидят, что началось восстановление, это их вдохновит, и они будут активнее стремиться к миру».

Военный конфликт в Йемене продолжается между повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, и правительством, которое заручилось поддержкой Саудовской Аравии. В результате боёв уже погибло более 10 тысяч человек. Миллионы йеменцев оказались за чертой бедности, а 17-ти миллионам угрожает голод.

В прошлом месяце на конференции ООН страны пообещали выделить один миллиард 100 миллионов долларов на помощь Йемену. В ООН говорят, что это только половина от суммы, необходимой для преодоления гуманитарного кризиса.

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