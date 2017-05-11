ООН: в Конго 3,7 млн человек стали беженцами

[Райн Паульсен, представитель ООН]:

«В январе 2016 года, по данным управления, в Демократической Республике Конго насчитывался один миллион 600 тысяч вынужденных переселенцев. Через 15 месяцев, в конце марта 2017 года, их число возросло до трёх миллионов 700 тысяч человек».

Военный конфликт в Демократической Республике Конго за последние полтора года вынудил покинуть свои дома более двух миллионов человек. В итоге общее число беженцев в стране достигло трёх миллионов 700 тысяч. Об этом заявил глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в ДРК.

По данным ООН, в ДРК каждый день свои дома покидают почти шесть с половиной тысяч человек. Большинство беженцев – из региона Касаи, где в августе прошлого года вспыхнул военный конфликт.

При этом в районе боевых действий участились нападения на сотрудников ООН. Это создаёт помехи для доставки гуманитарной помощи. Люди голодают, в том числе – дети.

[Райн Паульсен, представитель ООН]:

«В настоящее время в ДРК один миллион 900 тысяч детей в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания. Им нужна срочная помощь, чтобы избежать смерти или серьёзных последствий для здоровья».

Кроме того, в ДРК распространяются болезни. В прошлом году страну охватила эпидемия холеры, затем – кори. Также была зафиксирована вспышка жёлтой лихорадки. Чтобы не допустить её распространения, в ДРК доставили более 10 миллионов вакцин.

[Райн Паульсен, представитель ООН]:

«Ситуация в Касаи – это кризис огромных масштабов. И в первую очередь из-за него страдают сами конголезцы. Они вынуждены бежать из домов и, кроме того, погибают из-за насилия».

Касаи стала центром антиправительственного восстания движения «Камуина Нсапу». Конфликт распространился на пять провинций ДРК.