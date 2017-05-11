Богатейшие люди мира предпочитают покупать розовые бриллианты. Обработанные алмазы других цветов они приобретают реже.

По словам специалистов, в последнее десятилетие розовые бриллианты стали намного популярнее голубых.

[Тобиас Корминд, директор интернет-магазина 77 Diamonds]:

«Недавно на аукционе был продан за рекордные почти 58 миллионов долларов 14-каратный «Голубой Оппенгеймер». Но этот рекорд побила «Розовая звезда». А года за два до этого редкий 13-каратный оранжевый бриллиант продали всего лишь за 36 миллионов».

Эксперты говорят: покупатели предпочитают определённые цвета, которое отвечают их эстетическому вкусу. И хотя красные либо оранжевые бриллианты найти труднее, клиенты охотнее выбирают камни розового цвета.

Около 90% всех розовых алмазов мира добывают в Западной Австралии на руднике Аргайл. Розовые камни составляют менее одной сотой процента от годового производства алмазов. При этом спрос на них за последние десять лет увеличился в два раза. Однако это месторождение уже истощается. Горнодобывающая компания планирует закрыть его в 2021 году.

[Тобиас Корминд, директор интернет-магазина 77 Diamonds]:

«Если изучить рынок, то видно, что ежегодно добывают около 120 миллионов карат алмазов. Только 20% из них – качественные драгоценные камни. И это, в основном, бесцветные бриллианты. Менее одной сотой процента – это восхитительные цветные бриллианты».

Согласно исследованию фонда Fancy Color Research, ежегодно цена на розовые бриллианты растёт более чем на 13 процентов.