Партия Макрона назвала кандидатов на выборы в парламент

Эммануэль Макрон выполнил одно из предвыборных обещаний. Его движение, которое теперь называется «Вперёд, Республика», обнародовало предварительный список кандидатов в парламент.

Пока в нём – 428 имён: 214 мужчин и столько же женщин. Половина кандидатов – от гражданского общества. То есть они никогда не занимали государственных должностей и не участвовали в выборах.

[Ришар Ферран, секретарь движения «Вперёд, Республика»]:

«Никогда раньше в истории Франции не было политического движения, которое существует всего 13 месяцев, но не побоялось взять половину кандидатов, не связанных с политикой».

Партия Макрона намерена представить кандидатов во всех 577 избирательных округах Франции. Для этого ей предстоит выбрать ещё почти 150 человек. Генеральный секретарь движения «Вперёд, Республика» Ришар Ферран заявил, что отбор кандидатур пока продолжается.

При этом партия отказала бывшему премьеру Франции Мануэлю Вальсу, который хотел избираться в парламент от президентского движения. В штабе движения заявили, что Вальс не соответствует критериям представителя партии. Какие это критерии, никто не объяснил. Однако в команде президента решили не выставлять кандидата в округе экс-премьера.

[Ришар Ферран, секретарь движения «Вперёд, Республика»]:

«Мы не станем его выбирать, но и не выдвинем против него кандидата».

«Вперёд, Республика» надеется получить большинство мест в парламенте, что поможет новому президенту проводить обещанные реформы.

Выборы пройдут в два тура 11 и 18 июня. Если движение Макрона не займёт необходимое число депутатских кресел, то ему придётся формировать коалицию с другими партиями.