12 мая 2017

Аргентинцы выступили против безнаказанности бывших военных хунты

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Десятки тысяч человек вышли с протестом на улицы Буэнос-Айреса. На лозунгах — «Геноцид не останется безнаказанным». Аргентинцев возмутило решение Верховного суда, которое позволило бы сократить срок заключения преступникам времён военной диктатуры.

В начале мая суд постановил, что закон «Два за один» можно применять в отношении виновных в преступлениях против человечности. Согласно нему, каждый день, проведённый в тюрьме до приговора, считается за два.

Таким правом хотел воспользоваться Луис Муйнья, который участвовал в так называемой Грязной войне. Ранее его приговорили к 13 годам лишения свободы за пытки и похищения людей.

[Эстела де Карлото, лидер движения «Матери площади Мая»]:
«Пусть судебная система прислушается к нам. Мы не откажемся от национальных и международных требований в защите достигнутых прав. Нас услышат во всём мире. На этой площади, на площадях всей страны мы во весь голос требуем остановить провокацию и заявляем: «Судьи, никогда больше!»»

[участник протеста]:
«Меня возмущает то, что убийцы, насильники, люди, пытавшие других, могут получить свободу с помощью закона «Два за один»».

Решение Верховного суда также раскритиковал президент Маурисио Макри. И уже 10 мая Национальный конгресс принял закон, который запрещает сокращать сроки наказаний виновным в преступлениях против человечности.

[Маурисио Макри, президент Аргентины]:
«Поздравляю Конгресс за то, что он так быстро устранил правовой вакуум, который возник после принятия закона «Два за один». Я всегда был против этого закона. Я против любой лазейки для безнаказанности. Тем более, в отношении преступлений против человечности».

«Грязная война» в Аргентине по сути была государственным терроризмом. Он длился с 1976 по 1983 годы. За это время были убиты десять тысяч человек, 30 тысяч пропали без вести, ещё 60 тысяч аргентинцев приговорили к длительным срокам заключения. В тюрьмах их подвергали насилию и пыткам.

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