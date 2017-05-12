Историю шоколада представили в музее Нью-Йорка

[Жак Торрес, шоколатье]:

«Мне нравится передавать знания и свою любовь к шоколаду всем, кому это интересно».

Это первый в Нью-Йорке музей шоколада. Открыл его знаменитый повар-кондитер Жак Торрес. Здесь он знакомит посетителей с историей шоколада. Она уходит корнями в древние времена.

Вот так, например, делали напиток из обжаренных какао-бобов индейцы майя, а затем и ацтеки. Посетители могут оценить вкус.

В Европе о жидком шоколаде узнали в начале XVI века. Сначала пили также, как и индейцы – холодным и горьким. Но уже через сто лет европейцы превратили его в горячий и сладкий напиток.

Специально для жидкого шоколада делали небольшие чашки. У каждой – своя история. Например, есть чашки для джентльменов с усами.

[Жак Торрес, шоколатье]:

«В те времена из них пили горячий шоколад. Если есть вот такая небольшая перемычка, то напиток не испачкает усы».

Твёрдый шоколад впервые сделали в середине XIX века. И он завоевал сердца сладкоежек по всему миру.

В музее можно не только узнать 5000-летнюю историю шоколада, но и понаблюдать за процессом его приготовления.

[Жак Торрес, шоколатье]:

«Я хочу показать вам, как делают шоколадные трюфели или шоколадные конфеты».

Проходит минут 10-15, и в руках мастера рождаются восхитительные сладости.

[Жак Торрес, шоколатье]:

«Люди спрашивают, какой шоколад самый лучший. А я всегда отвечаю: тот, который вы любите. Это шоколад вашего детства, шоколад, который беседует с вами. Неважно, 80 или 60% какао в нём, европейский он или американский. Главное, он должен доставлять удовольствие».

Музей шоколада в Нью-Йорке работает с марта этого года. Вход обойдётся в 15 долларов.