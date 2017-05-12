12 мая 2017

Мексика предупредила США об альтернативных торговых партнёрах

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Мексика намерена укреплять торговые связи с Китаем. Такое заявление сделал министр финансов страны. Он также сказал, что кроме США у Мексики есть много других альтернатив.

[Ильдефонсо Гуахардо, министр финансов Мексики]:
«Да, Китай – это прекрасный вариант, поскольку это очень важный потребительский рынок для сельского хозяйства и промышленных товаров. И мы добились прогресса в укреплении взаимоотношений с ним».

Министр финансов сказал об альтернативах в свете напряжённых переговоров о зоне свободной торговли с США. Администрация Дональда Трампа намерена переделать соглашение НАФТА, подписанное ещё четверть века назад Мексикой, Канадой и США.

[Ильдефонсо Гуахардо, министр финансов Мексики]:
«На самом деле раньше Мексика не получала даже тысячной процента от объёма международных инвестиций КНР. А теперь Китай уже инвестировал один миллиард долларов в мексиканские автозапчасти, в телекоммуникационные услуги».

В настоящее время Соединённые Штаты импортируют 80% мексиканской продукции. Однако американский президент неоднократно высказывался против глобальной свободной торговли. Он также говорил, что хочет сократить торговый дефицит США с Мексикой до нуля.

Мексиканская сторона настаивает, что торговый дефицит – это не лучший способ оценивать силу торговых отношений.

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