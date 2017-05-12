ООН призвала Филиппины остановить внесудебные убийства

Около 50-ти стран обеспокоены внесудебными убийствами на Филиппинах, которые связаны с кампанией президента Родриго Дутерте по борьбе с наркотиками. Своё отношение они выразили на заседании Совета ООН по правам человека, посвящённом этой азиатской стране.

Совет представил окончательный доклад, который включил 257 рекомендаций. Его подготовили 95 стран. Согласно документу, Филиппины должны отреагировать и проявить чёткую позицию в этом вопросе к сентябрю.

[Менардо Геварра, глава делегации Филиппин]:

«Рекомендации, которые мы впоследствии примем, должны быть выполнены в первую очередь в рамках третьего плана Филиппин по поддержке прав человека».

ООН призывает Филиппины остановить похищения и убийства людей, а также расследовать все случаи внесудебных убийств и привлечь виновных к ответственности.

[Роландо Гомес, представитель Совета ООН по правам человека]:

«Международное сообщество направило очень чёткое послание правительству Филиппин: пересмотреть права человека. Многие рекомендации коснулись внесудебных убийств, незаконных задержаний в рамках кампании правительства против наркотиков».

После вступления в должность президент Родриго Дутерте начал антинаркотическую кампанию. Филиппинская полиция приводила цифру: почти за год в ходе операций против наркодиллеров убили более 5000 человек. При этом, получить прямые доказательства того, что среди них были внесудебные убийства, к которым причастно государство, пока не удалось.