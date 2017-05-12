ООН призвала Филиппины остановить внесудебные убийства

Совет представил окончательный доклад, который включил 257 рекомендаций. Его подготовили 95 стран. Согласно документу, Филиппины должны отреагировать и проявить чёткую позицию в этом вопросе к сентябрю.
[Менардо Геварра, глава делегации Филиппин]:
«Рекомендации, которые мы впоследствии примем, должны быть выполнены в первую очередь в рамках третьего плана Филиппин по поддержке прав человека».
ООН призывает Филиппины остановить похищения и убийства людей, а также расследовать все случаи внесудебных убийств и привлечь виновных к ответственности.
[Роландо Гомес, представитель Совета ООН по правам человека]:
«Международное сообщество направило очень чёткое послание правительству Филиппин: пересмотреть права человека. Многие рекомендации коснулись внесудебных убийств, незаконных задержаний в рамках кампании правительства против наркотиков».
После вступления в должность президент Родриго Дутерте начал антинаркотическую кампанию. Филиппинская полиция приводила цифру: почти за год в ходе операций против наркодиллеров убили более 5000 человек. При этом, получить прямые доказательства того, что среди них были внесудебные убийства, к которым причастно государство, пока не удалось.