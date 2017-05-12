Пекарня с собственной солнечной электростанцией работает в Австралии

[Паскаль Шанельер, сотрудник Bakers Maison]:

«Это зона печей. Тут мы и выпекаем всю нашу продукцию. На это требуется много энергии. Температура приблизительно 180-200 градусов по Цельсию».

В эту пекарню в Сиднее скоро перестанут приходить огромные счета за электроэнергию.

Стоимость электроэнергии, которая нужна для этого, достигает сотен тысяч долларов. Пекарня решила обратиться за помощью к местным жителям.

В результате удалось собрать 400 тысяч долларов, чтобы оплатить покупку и установку солнечных панелей на крыше.

[Хьюон Хугестегер, установщик солнечных панелей]:

«Много энергии тратится на охлаждение помещений, особенно летом. В этот период наши панели производят огромный объём энергии. Это позволяет вырабатывать энергию не только для потребления».

Те, кто вложили деньги в солнечную мини-электростанцию, получат проценты.

[Уоррен Йейтс, представитель Clear Sky Solar Investments]:

«Инвесторы вкладывают свои деньги на фиксированное количество лет. Каждый квартал им выплачивают часть стоимости избыточной электроэнергии. За весь период они получают назад свои деньги и ещё столько же».

Тем временем, на кухне по-прежнему кипит работа. Готовые хлебобулочные изделия после выпекания сразу ненадолго отправляют на холод. На работу морозильных камер тоже нужно много энергии.