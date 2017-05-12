12 мая 2017

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Модный дом Dior расширяет горизонты. Свою последнюю коллекцию он представил не в Париже, а в Лос-Анджелесе. И не на гламурном подиуме, а — среди прерий в стиле «Дикого Запада».

Модели прошли по пыльной дорожке в пригороде города Калабасас. Наряды тоже в стиле вестерна.

Шоу посетили такие звёзды, как Рианна, Шарлиз Терон, Кейт Босуорт и певец Ник Джонас.

[Деми Мур, актриса]:
«По-моему, это было просто величественно. Я собираюсь сделать заказ прямо сейчас».

[Кейт Босуорт, актриса]:
«Мне понравилось шоу. Это сильно отличалось от привычного нам Dior. Какая атмосфера! Чувства просто переполняли. Перед нами ходили принцессы пустыни. Было красиво».

[Шарлиз Терон, актриса]:
«Что-то волшебное, да. Мне это напомнило о доме».

Наряды создала Мария Грация Кьюри – главный дизайнер модного дома. Ранее она отмечала, что хочет оставлять женщинам простор для фантазии, а не создавать законченные ансамбли.

[Мария Грация Кьюри, дизайнер Dior]:
«Думаю, современная женщина Dior очень игривая. Она должна играть с модой. Я не хочу ничего навязывать, а хочу вести диалог с новым поколением Dior».

Кьюри также сказала, что стремится делать свои наряды универсальными. То есть, чтобы разные элементы можно было свободно сочетать.

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