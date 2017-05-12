Модели прошли по пыльной дорожке в пригороде города Калабасас. Наряды тоже в стиле вестерна.
Шоу посетили такие звёзды, как Рианна, Шарлиз Терон, Кейт Босуорт и певец Ник Джонас.
[Деми Мур, актриса]:
«По-моему, это было просто величественно. Я собираюсь сделать заказ прямо сейчас».
[Кейт Босуорт, актриса]:
«Мне понравилось шоу. Это сильно отличалось от привычного нам Dior. Какая атмосфера! Чувства просто переполняли. Перед нами ходили принцессы пустыни. Было красиво».
[Шарлиз Терон, актриса]:
«Что-то волшебное, да. Мне это напомнило о доме».
Наряды создала Мария Грация Кьюри – главный дизайнер модного дома. Ранее она отмечала, что хочет оставлять женщинам простор для фантазии, а не создавать законченные ансамбли.
[Мария Грация Кьюри, дизайнер Dior]:
«Думаю, современная женщина Dior очень игривая. Она должна играть с модой. Я не хочу ничего навязывать, а хочу вести диалог с новым поколением Dior».
Кьюри также сказала, что стремится делать свои наряды универсальными. То есть, чтобы разные элементы можно было свободно сочетать.