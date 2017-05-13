Бриллиант в форме сердца и редкие часы уйдут с молотка в Женеве

На аукционы в Женеве выставят уникальные украшения. Дом Sotheby’s представил будущие лоты – редкие серьги с розовым и голубым бриллиантами.

У каждого камня своё имя. «Аполлон голубой» — это безупречный бриллиант фантазийного голубого оттенка. Его вес – более 14 с половиной карат. Оценочная стоимость – 38–50 миллионов долларов.

«Артемида розовая» весит 16 карат. За неё планируют выручить от 12 с половиной до 18 миллионов долларов.

Бриллианты продадут по отдельности.

[Дэвид Беннетт, представитель компании Sotheby’s]:

«Если посмотреть на них порознь, то каждый камень – необычный и прекрасный представитель своей категории. Когда они в паре, то это уникальное, редчайшее украшение. Их совокупную стоимость мы оцениваем в 50-70 миллионов долларов».

Дом Sotheby’s также выставит на торги карманные часы Patek Philippe Caliber 89. Они считаются одними из сложнейших в мире. Швейцарская компания создала их к своему 150-летнему юбилею. В часах – 33 усложнения. За редкий лот планируют выручить от шести с половиной до десяти миллионов долларов.

Звездой аукциона Christie’s станет 92-каратный бесцветный бриллиант в форме сердца. Ожидается, что он принесёт на торгах до 20 миллионов долларов.

[Жан-Марк Люнель, представитель компании Christie’s]:

«Уникальную драгоценность сделали Шарль Бёме и Поль Бассенж. Они были ювелирами при Людовике XV. И этот дом, исчезнувший в конце XVIII века, ожил вновь. Его возродили два года назад. А у нас есть привилегия выставить на продажу этот необычный и безупречный бриллиант в форме сердца».

Другим выдающимся украшением аукциона станет кольцо с бирманским рубином, обрамлённым бриллиантами. Вес камня – 15 карат.

[Жан-Марк Люнель, представитель компании Christie’s]:

«Это сказочный 15-каратный бирманский рубин цвета «голубиная кровь» оценивается в 10-15 миллионов долларов. А это означает, что один карат стоит 800 тысяч. Надеемся превзойти эту цену и установить мировой рекорд для такого камня».

Торги аукционных домов Sotheby’s и Christie’s пройдут 16 и 17 мая.