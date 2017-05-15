В Йемене растёт число больных с подозрением на холеру

[Шерин Варкей, сотрудник ЮНИСЕФ]:

«Это семья Аль-Мисвари. Четверо детей из этой семьи поступили с диареей, один ребёнок – в тяжёлом состоянии. По всей стране более 6000 больных с диареей, у более 130 из них – холера. Это беспокоит. ЮНИСЕФ и другие организации делают всё возможное, чтобы помочь этим людям».

Больница Аль-Сабин в столице Йемена. Пациентов здесь лечат прямо на полу в коридорах. Мест в палатах уже не хватает. По данным Всемирной организации здравоохранения, в стране — 2752 больных с подозрением на холеру. За последние две с половиной недели скончались более 50 человек. У них диагноз холеры подтвердился.

По данным ООН, в Йемене работает лишь несколько больниц. Они не могут вместить всех пациентов.

[Хуссейн эль-Хаддад, директор больницы Аль-Сабин]:

«Ситуация очень плохая: детей с холерой очень много, коек не хватает. Оборудования тоже не хватает, чтобы помочь всем».

Больше всего заболевших – в столице, Сане, и близлежащих населённых пунктах.

Предыдущая эпидемия холеры была в Йемене в прошлом году. Из-за войны система здравоохранения в стране разрушена, поэтому справляться с такими бедствиями очень сложно. 75% населения недоступна чистая питьевая вода.

Гражданская война в Йемене идёт с 2014 года. За это время погибло уже более десяти тысяч человек. По данным ООН, 17 миллионов йеменцев недоедают, а трём миллионам детей угрожает голод.

В конце апреля заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам призвал международное сообщество выделить Йемену на преодоление кризиса два миллиарда 100 миллионов долларов. Пока что удалось собрать чуть более половины этой суммы.

Саудовская Аравия и Всемирный банк совместно выделят Йемену 300 миллионов долларов, чтобы обеспечить население продовольствием. До войны страна почти полностью зависела от импорта. 90% продуктов питания привозили из-за рубежа.