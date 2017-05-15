15 мая 2017

Партия Меркель победила на ключевых региональных выборах

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Партия Меркель победила на ключевых региональных выборах

Сторонники консервативной партии канцлера Германии Ангелы Меркель празднуют победу. Христианско-демократический союз (ХДС) победил в ключевых региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Он опередил правящую там Социал-демократическую партию (СДПГ), и теперь надеется вернуться к власти в ходе национального голосования.

[сторонник партии ХДС]:
«Отлично, мы стремились к этому и добились цели. У нас получилось преобразовать жажду перемен в хороший результат на выборах».

[сторонник партии ХДС]:
«Прекрасно, просто прекрасно. Возможно, у нас есть шанс что-то изменить».

Считается, что выборы в земле Северный Рейн-Вестфалия задают тон для всеобщих выборов в парламент. Это своего рода репетиция перед голосованием за новый бундестаг. В земле проживает каждый пятый немецкий избиратель.

ХДС получила более 34% голосов. Для сравнения, в 2012 году за партию проголосовало 26,3% избирателей.

Социал-демократы правили в Северном Рейне-Вестфалии последние полвека. Теперь же они получили около 30% голосов вместо 39 на прошлых выборах.

С марта СДПГ проиграла уже в трёх землях. Шансов на победу над партией Ангелы Меркель у неё всё меньше. Национальное голосование состоится в Германии 24 сентября.

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