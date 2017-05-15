Во Франции запретили разводить дельфинов в неволе

[Каролин Камю, активистка организации Sans Voix Paca]:

«Раньше благодаря разведению они могли гарантировать стабильное число питомцев. Ведь животные умирают у них преждевременно. Новые питомцы поступали к ним путём разведения. Но сейчас такая практика прекратится в принципе».

Во Франции запретили разведение дельфинов и косаток в неволе. Закон подписала министр экологии Сеголен Руаяль. Нововведение приветствуют защитники животных.

Между тем, владельцы дельфинариев и природных парков считают, что новые правила могут навредить их подопечным.

[Джон Кершоу, директор морского парка Marineland]:

«Этот закон – навязывание своей воли животным. Нам придётся нанести им психологическую травму – разделить их. Мы будем давать им химические препараты, чтобы предотвратить размножение. Думаю, это повлияет на их продолжительность жизни».

В морской парк приезжают со всей Франции и даже из других стран. Некоторые посетители тоже недовольны новыми правилами.

[посетитель]:

«Вот только что посмотрели прекрасное выступление. Думаю, о дельфинах в парке очень хорошо заботятся».

Уже после подписания закона министр Руаяль немного его дополнила. Узнав, что животным дают успокаивающие лекарственные препараты, она распорядилась увеличить маленькие бассейны, запретила хлорировать воду в бассейнах с дельфинами и подпускать посетителей к животным.