Джефф Кунс представил гигантскую надувную балерину

Американский художник Джефф Кунс представил своё новое гигантское творение — надувную балерину. Эта блондинка обосновалась возле Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке.

62-летний американец обрёл мировую известность благодаря своему пристрастию к большим надувным скульптурам в стиле поп-культуры. Например, его надувная собака стала самым дорогим произведением искусства, проданным на аукционе при живом авторе. В 2013 году за неё заплатили более 58 миллионов долларов.

Кунс говорит, что балерину он создал к Национальному месяцу пропавших детей в США.

[Джефф Кунс, создатель надувной балерины]:

«Чуть более двух десятилетий назад меня лишили права на то, чтобы быть отцом. Моего сына буквально похитила моя вторая половина. Тогда я смог ощутить чувство потери».

Кунс также надеется, что его творение сможет вселить в людей оптимизм.

[Джефф Кунс, создатель надувной балерины]:

«»Сидячая балерина» — высотой почти 14 метров, то есть достаточно большая. Мы, люди, на неё немного похожи. Каждый раз, когда мы глубоко вдыхаем, мы расширяем лёгкие и тоже становимся надувными. Она – символ оптимизма. Я на самом деле надеюсь, что все, кто на неё будет смотреть, почувствуют в себе силы творить великое будущее».

Балерина будет сидеть у Рокфеллеровского центра до 2 июня.