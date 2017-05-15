В ЦАР при нападении повстанцев могли погибнуть до 30 мирных жителей

Сотни мирных жителей ищут убежища в мечети Бангасу на юго-востоке Центральноафриканской Республики. В выходные на приграничный город напали отряды христианских ополченцев коалиции «Антибалака». Их атаки нацелены на мусульман.

В результате нападения убиты и ранены миротворцы ООН, могли погибнуть десятки гражданских лиц.

[Парфайт Онанга-Аньянга, руководитель миссии ООН в ЦАР]:

«С прискорбием сообщаем, что шесть миротворцев погибли, одиннадцать ранены. Ещё рано говорить о точном числе погибших во время атаки, но их может быть 20-30 человек. Пока нет точных данных. Ситуация очень тяжёлая. Мы стараемся быстрее вернуть контроль над Бангасу».

При этом сотрудники Красного Креста не смогли оказать помощь раненым жителям и забрать тела погибших. В ответ на их попытки сделать это каждый раз раздавались выстрелы.

Нападения осудил президент страны.

[Фостен-Аршанж Туадера, президент ЦАР]:

«Нападение на миротворцев ООН – это тяжкое преступление, за которое они понесут ответственность на национальном и международном уровне. В ближайшее время я поеду в Бангасу, чтобы поддержать раненых – невинных жертв этих варварских актов».

Это была вторая атака христианских ополченцев за последнюю неделю. 8 мая боевики напали на конвой ООН. Пять миротворцев погибли.

Вооружённый конфликт в Центральноафриканской Республике начался ещё в декабре 2012 года. Боевики террористической группировки «Селека», в которую входят в основном мусульмане, свергли президента и позже захватили столицу страны. После этого им начали противостоять христианские вооружённые отряды «Антибалаки».

В июле 2014-го представители «Селеки» и «Антибалаки» подписали мирное соглашения. Однако вскоре столкновения между христианами и мусульманами возобновились.

Позже группировки пообещали принять участие в правительственной программе по разоружению, но в последние месяцы уровень насилия в стране опять возрос.