Масштабное наводнение обрушилось на север Чили

Необычно сильные дожди в засушливом северном регионе Чили привели к масштабному наводнению. За последние несколько дней пострадали сотни местных жителей.

Целые посёлки окружены водой. Реки вышли из берегов. Национальный центр чрезвычайных ситуаций объявил красный уровень опасности. При этом вице-президент Чили говорит, что всё под контролем.

[Марио Фернандес, вице-президент Чили]:

«Это уникальное явление. В регионе Атакамы выпало до 100 миллиметров осадков за день».

Затопило около 3000 домов, более 1300 человек эвакуировали. Теперь люди страдают от перебоев с электроэнергией и от нехватки питьевой воды.

Синоптики прогнозируют: дожди будут ослабевать.

Атакама – одно из самых засушливых мест на Земле. За последние четыре века здесь не было значительных осадков. В некоторых частях дождь выпадает раз в несколько десятков лет, а некоторые метеостанции не фиксировали дождя никогда.