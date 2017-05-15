В Мексике прооперировали самого полного в мире человека

[Хуан Педро Франко, самый полный в мире человек]:

«Я сделаю всё, что от меня зависит, всё, что в моих силах, лишь бы избежать неудачи, лишь бы вернуться в прежнее состояние. Думаю, всё прошло хорошо, прогресс есть, дальше от меня зависит».

Хуан Педро Франко – самый полный в мире человек, восстанавливается после операции. Она поможет ему снизить вес. Сейчас он находится в больнице мексиканского города Гвадалахара.

Операция, которая называется билиопанкреатическое шунтирование, длилась всего 20 минут.

[Хосе Антонио Кастанеда, врач]:

«Операция прошла успешно. Теперь посмотрим, как организм пациента отреагирует на изменение. Надеемся, что всё пойдёт хорошо. Это необычный случай, и, конечно, могут возникнуть осложнения. Но мы готовы противостоять».

Хуана навещают родные. Стараются его поддержать, но сами, конечно, волнуются.

[Мария де Хесус Лемус, мать Хуана Педро Франко]:

«Мы беспокоимся немного. Врачи говорят, при любой операции возможны осложнения. Мы знаем, что риск есть, и что всякое может случиться. Он у нас прошёл уже через многое».

33-летний Хуан весил почти 600 килограммов. Последние семь лет не вставал с постели. Когда уже и на любимой гитаре не смог играть, решил изменить судьбу. При этом и врачи опасались за его здоровье. Перед операцией мужчине пришлось сесть на диету, и он похудел на 175 килограммов.

Хуан с детства был склонен к полноте. А в 17 лет его надолго приковала к постели тяжёлая травма. Это и стало причиной ожирения, с которым он уже не смог справиться самостоятельно.