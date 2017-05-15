Две крупнейшие больницы Индонезии тоже пострадали от вируса WannaCry. В Министерстве информации сказали, что проблему решают: переустанавливают систему вручную. Ранее в Великобритании атаке подверглись 48 из 248 больниц. В связи с этим министр здравоохранения даже созвал экстренное совещание.

Вредоносная программа-вымогатель недавно заразила компьютеры пользователей и компаний по всему миру. Она шифрует часть файлов, а потом требует у пользователей выкуп за восстановление информации. В некоторых случаях она полностью блокирует работу системы, также выдавая окно с угрозой.

Больше всего пользователей атаковали в России, Украине, Индии и Тайване.

[Рудиантара, министр информации Индонезии]:

«Если смотреть на ситуацию в глобальном масштабе, то, похоже, что они нацелены на системы здравоохранения. В новостях я слышал, что атаковали больницы в Англии, Шотландии и систему здравоохранения Великобритании. Большинство компьютеров восстановить не удалось».

В качестве выкупа хакеры требуют в среднем от 200 до 600 долларов США. Говорят, что, если деньги не поступят в течение нескольких часов, плату повысят. Через определённое время файлы грозят удалить.

Сообщается, что было атаковано 45000 компьютеров в 100 странах. Некоторые эксперты говорят, что это крупнейшая атака вредоносного программного обеспечения в истории.

Эксперты рекомендуют пользоваться только обновлённым антивирусом, не открывать файлы в почте от незнакомцев, а также проверить систему на угрозы. И главное – сохранить все нужные файлы на внешний носитель.

Такие вирусы-шифровальщики очень распространены. Хакеры неоднократно к ним прибегают.