Гигантский велосипедист из тюльпанов украсил парк в Познани

[Анна Пудельская, ландшафтный дизайнер]:

«Ежегодно мы участвуем в фестивале вместе со студентами, но каждый желающий может помочь. Можно просто присоединиться к нам и раскладывать цветы, пока не создадим картину. В прошлом году погода была получше, и жители Познани вместе с детьми здорово помогли нам».

«Садись на велосипед» — такое послание несёт весенний фестиваль в польском городе Познань. Эта экспозиция из тысяч тюльпанов оживает в парке Адама Мицкевича перед Большим театром.

На картину из цветов требуются сотни тысяч тюльпанов.

[Анна Пудельская, ландшафтный дизайнер]:

«Мы берём тюльпаны нужных оттенков. Но лишь когда всё закончим, сможем сказать, сколько понадобилось. Думаю, в этом году потребуется около полутора миллионов цветов».

Жителям города и самим участникам фестиваля композиция из цветов поднимает настроение.

[Агнешка Левандовская, студентка]:

«Это символ весны и фирменная марка нашего города. Конечно, это повышает имидж Познани, и мы этому рады. Мы хотим показать, что цветы и вообще растения нужны всем людям».

Ну а городские власти и организаторы фестиваля надеются, что инсталляция из тюльпанов поможет велосипеду стать популярным транспортом в Познани.

[Анджей Аумиллер, организатор фестиваля]:

«Думаю, в этом году нам надо организовать дискуссию по вопросу дорожного движения в Познани. Нужно обсудить, как мы распределим пространство между автомобилями, автобусами и велосипедами. Просто консультаций недостаточно. Таксисты, водители автобусов, советники и эксперты – все должны высказаться».

Ну а пока парк в Познани украшает гигантский велосипедист из полутора миллионов тюльпанов.