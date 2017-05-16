Парад байкеров на Harley-Davidson прошёл в Сен-Тропе

Организатором выступает американский производитель знаменитого бренда.
[Жерар Стаделин, глава отделения Harley-Davidson в Европе]:
«Мы продаём около 8500 мотоциклов ежегодно, и Франция – наш давний рынок. С 1945 года она пятый по величине покупатель среди всех стран».
Фестиваль – это не только парад мотоциклов, но и выставка раритетов. Гордые владельцы представляют «Харли-Дэвидсоны» разных годов выпуска.
Посетители и участники праздника могут купить различные сувениры и даже шлем с уникальным рисунком, который тут же делает мастер.
[участница фестиваля]:
«Всё супер, здесь замечательное место, атмосфера чудесная. Нам очень нравится. Мы с мужем часто бываем на этом фестивале».
[участник фестиваля]:
«Здесь разные люди встречаются, например, — настоящие байкеры – ярые приверженцы марки. А некоторые приезжают сюда, чтобы просто примерить на себя роль крутого мотоциклиста, но это здорово и весело».
[участник фестиваля]:
«Здесь торжествует дух Harley-Davidson. И это прекрасно. Мы общаемся на фестивале и все вместе катаемся».
Фестиваль в Сен-Тропе длился четыре дня. Его посетили около 13 тысяч человек.