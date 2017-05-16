Старинная нью-йоркская закусочная будет доставлять еду за рубеж

Еврейская закусочная «Деликатесы Каца» работает в Нью-Йорке почти 130 лет и давно считается достопримечательностью города. Многие уверены: здесь лучшие сэндвичи с пастромой. Теперь же ресторанчик планирует доставлять деликатесы и в другие страны мира. [Джейк Делл, владелец закусочной «Деликатесы Каца»]:«У нас много постоянных клиентов из разных уголков страны и со всего мира. Но приезжать в Нью-Йорк часто довольно трудно. Ещё сложнее выбрать время и прийти сюда».

В закусочной 300 мест, но она всегда переполнена. На клиентов с фотографий на стене смотрят знаменитости. Все они когда-то тоже побывали здесь.

Владелец ресторана говорит: сначала служба международной доставки еды, вероятно, охватит Канаду. Какие страны она будет обслуживать потом, пока неизвестно.

[Джейк Делл, владелец закусочной «Деликатесы Каца»]:

«Мы надеемся, что откроем эту службу уже в следующем месяце или в будущем году. Тогда мы сможем поставлять в другие страны мира ту же продукцию, что отправляем в 50 штатов США». [посетительница закусочной]:

«Здесь здорово. Я в этом уверена. Еда восхитительная. Почему бы не позволить всем ею наслаждаться».

Во время Второй мировой закусочная «Деликатесы Каца» прославилась тем, что призвала родителей солдат отправлять на войну сыновьям салями. Ресторан поставляет свою продукцию американским бойцам в горячие точки и в наши дни.