Генсек ООН призвал КНДР вернуться к ядерному разоружению

[Стефан Дюжаррик, представитель Генерального секретаря ООН]:

«Генеральный секретарь осуждает запуск ещё одной баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой. Это нарушение резолюций Совета Безопасности и угроза всему миру и безопасности в регионе. Генеральный секретарь призывает (КНДР) соблюдать все международные обязательства и вернуться на путь ядерного разоружения».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил запуск баллистической ракеты Северной Кореей. Она провела испытание 14 мая.

Власти Северной Кореи сообщили, что испытали баллистическую ракету, способную нести ядерную боеголовку. Они также сказали, что запуск прошёл успешно.

Ракета пролетела более 700 километров на высоте 2000 километров и упала в центральной части Японского моря. Полёт длился полчаса. При этом американские СМИ сообщали, что ракета упала всего в 100 километрах от российской границы.

Это позже опровергло Министерство обороны России. Оно заявило, что она упала в 500 километрах. Тем не менее, власти РФ осудили испытание и призвали к диалогу с Северной Кореей.

Этот запуск стал первым после вступления в должность нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Запуск также осудили власти США, Китая, Японии и Евросоюза.

Впервые Совбез ввёл санкции против Северной Кореи в 2006 году. Однако Пхеньян продолжил развивать свою ядерно-ракетную программу. В сентябре прошлого года он провёл пятое ядерное испытание. В ответ ООН ужесточила санкции.