Глобальная вирусная атака: появляются новые штаммы WannaCry

Злоумышленники используют его для вымогательства денег. Пользователи открывают вложение в электронном письме, после этого закрывается доступ к части файлов на компьютере, либо блокируется работа всей системы. Одновременно на экране появляется сообщение с требованием выкупа.
Эксперты по кибербезопасности говорят, что распространение вируса уже не такое масштабное. Но есть опасения, что это может быть только небольшим перерывом, поскольку появляются новые штаммы вредоносной программы.
[Джон Миллер, эксперт по аналитике киберугроз]:
«Масштаб распространения вируса очень необычный, но не беспрецедентный. В будущем возможны и другие вспышки распространения такого масштаба. И это хороший урок организациям, которые должны продумать, как действовать в случае заражения подобной программой, и как можно подготовиться».
Вирус зашифровывает файлы и требует заплатить от 300 до 600 биткоинов за открытие к ним доступа. Если средства не будут получены, то он угрожает удались всю информацию.
Тем временем, в Белом доме сообщили, что в качестве выкупа злоумышленникам заплатили менее 70 тысяч долларов, и что это не привело к восстановлению файлов пользователей.