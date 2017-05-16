Глобальная вирусная атака: появляются новые штаммы WannaCry

По всему миру разыскивают хакеров, которые в последние дни заразили тысячи компьютеров, а также нарушили работу фабрик, больниц, магазинов и школ. Вирус под названием WannaCrypt 12 мая поразил 200 тысяч компьютеров, работающих на базе операционной системы Microsoft Windows, приблизительно в 150 странах.

Злоумышленники используют его для вымогательства денег. Пользователи открывают вложение в электронном письме, после этого закрывается доступ к части файлов на компьютере, либо блокируется работа всей системы. Одновременно на экране появляется сообщение с требованием выкупа.

Эксперты по кибербезопасности говорят, что распространение вируса уже не такое масштабное. Но есть опасения, что это может быть только небольшим перерывом, поскольку появляются новые штаммы вредоносной программы.

[Джон Миллер, эксперт по аналитике киберугроз]:

«Масштаб распространения вируса очень необычный, но не беспрецедентный. В будущем возможны и другие вспышки распространения такого масштаба. И это хороший урок организациям, которые должны продумать, как действовать в случае заражения подобной программой, и как можно подготовиться».

Вирус зашифровывает файлы и требует заплатить от 300 до 600 биткоинов за открытие к ним доступа. Если средства не будут получены, то он угрожает удались всю информацию.

Тем временем, в Белом доме сообщили, что в качестве выкупа злоумышленникам заплатили менее 70 тысяч долларов, и что это не привело к восстановлению файлов пользователей.