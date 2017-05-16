16 мая 2017

Дональд Трамп: полиция «сыта по горло» преступлениями в отношении неё

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Президент Дональд Трамп подписал указ в Министерство юстиции США. Он распорядился разработать план того, как предотвращать жестокие преступления против полицейских.

Церемония подписания прошла в Овальном кабинете Белого дома.

[Дональд Трамп, президент США]:
«Я прошу Департамент юстиции разработать стратегию, чтобы предотвращать и расследовать преступления в отношении федеральной полиции, полиции штатов и местных управлений. Они сыты по горло тем, что происходит. Мы о них позаботимся».

По словам президента, в прошлом году при исполнении обязанностей погибло более 110 полицейских.

[Дональд Трамп, президент США]:
«В прошлом году 118 офицеров погибли при исполнении обязанностей. Из них 66 стали жертвами преднамеренных нападений. Число таких нападений с 2015 года увеличилось на 40%. Это нужно остановить».

Подписание документа Дональд Трамп приурочил ко дню погибших на службе полицейских. Его в США отмечают 15 мая. В этот день в стране были приспущены флаги, а Белый дом подсветили голубым светом.

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