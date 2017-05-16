В море изъяли тонны кокаина, которые везли в Испанию

[Мильтон Сарате, глава национальной полиции Эквадора]:
«После лабораторного анализа установили, что белая субстанция – это кокаин».
Офицеры службы противодействия наркобизнесу обнаружили полиэтиленовые пакеты, которые плавали в нижней части судна. Предполагается, что партия стоит миллионы евро.
[Карлос Аристеги, посол Испании в Эквадоре]:
«Испания изъявила желание продолжать работать и сотрудничать с Эквадором. На самом деле мы надеемся в будущем подписать совместный договор о противодействии наркобизнесу».
Полиция сообщает, что поставку организовал наркокартель, который действует в регионе Галисия на севере Испании. Арестовали не только более 20 человек на борту, но также и четверых — в Испании. Их подозревают в организации незаконной переправы.
Тем временем, испанская береговая охрана задержала судно в Атлантическом океане, на борту которого было более двух тонн кокаина. Министерство внутренних дел Испании сообщило, что арестовали семь членов экипажа, все – венесуэльцы. Это была небольшая рыбацкая лодка. Её уже отбуксировали в порт на Канарских островах.