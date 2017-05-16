16 мая 2017

В море изъяли тонны кокаина, которые везли в Испанию

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У берегов Эквадора задержали судно, которое везло тонны наркотиков в Испанию. На борту корабля нашли 5,5 тонн запрещённых веществ. Глава полиции Эквадора сказал, что 24 члена экипажа были арестованы.

[Мильтон Сарате, глава национальной полиции Эквадора]:
«После лабораторного анализа установили, что белая субстанция – это кокаин».

Офицеры службы противодействия наркобизнесу обнаружили полиэтиленовые пакеты, которые плавали в нижней части судна. Предполагается, что партия стоит миллионы евро.

[Карлос Аристеги, посол Испании в Эквадоре]:
«Испания изъявила желание продолжать работать и сотрудничать с Эквадором. На самом деле мы надеемся в будущем подписать совместный договор о противодействии наркобизнесу».

Полиция сообщает, что поставку организовал наркокартель, который действует в регионе Галисия на севере Испании. Арестовали не только более 20 человек на борту, но также и четверых — в Испании. Их подозревают в организации незаконной переправы.

Тем временем, испанская береговая охрана задержала судно в Атлантическом океане, на борту которого было более двух тонн кокаина. Министерство внутренних дел Испании сообщило, что арестовали семь членов экипажа, все – венесуэльцы. Это была небольшая рыбацкая лодка. Её уже отбуксировали в порт на Канарских островах.

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