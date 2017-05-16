16 мая 2017

ООН: на помощь беженцам из Южного Судана нужно $1,4 млрд

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Беженцам из Южного Судана требуется один миллиард 400 миллионов долларов. ООН призывает международных доноров срочно собрать эту сумму, чтобы спасти людей от голода.

[беженка]:
«В Южном Судане сильная засуха, дождей нет, многие голодают, а мы тоже не знаем, что нас ждёт».

Южносуданцы вынуждены бежать в соседние страны из-за вооружённых столкновений между повстанцами и правительством.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:
«В Южном Судане разыгралась одна из величайших трагедий современности».

Ранее ООН запросила на помощь беженцам один миллиард 200 миллионов долларов. Однако ей удалось собрать только 14% этой суммы. При этом число беженцев быстро растёт и достигло уже одного миллиона 800 тысяч человек, поэтому организация призвала выделить больше денег.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:
«После призыва о помощи южносуданским беженцам поступило лишь 14% нужной суммы. Это говорит о том, что принимающие страны могут не справиться с нагрузкой, если мы не поддержим их в ближайшее время».

[Дэвид Бизли, глава Всемирной продовольственной программы]:
«Если мы получим необходимое финансирование, то сможем предотвратить голод. Однако нам срочно нужны дополнительные ресурсы для спасения людей».

Вооружённый конфликт в Южном Судане начался ещё в 2013 году. Он носит межэтнический характер. Противостояние между властями и повстанцами привело к гибели, по меньшей мере, 10 000 человек.

Ранее ООН сообщала, что многим регионам Южного Судана грозит голод.

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