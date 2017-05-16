ООН: на помощь беженцам из Южного Судана нужно $1,4 млрд

[беженка]:

«В Южном Судане сильная засуха, дождей нет, многие голодают, а мы тоже не знаем, что нас ждёт».

Беженцам из Южного Судана требуется один миллиард 400 миллионов долларов. ООН призывает международных доноров срочно собрать эту сумму, чтобы спасти людей от голода.

Южносуданцы вынуждены бежать в соседние страны из-за вооружённых столкновений между повстанцами и правительством.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«В Южном Судане разыгралась одна из величайших трагедий современности».

Ранее ООН запросила на помощь беженцам один миллиард 200 миллионов долларов. Однако ей удалось собрать только 14% этой суммы. При этом число беженцев быстро растёт и достигло уже одного миллиона 800 тысяч человек, поэтому организация призвала выделить больше денег.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«После призыва о помощи южносуданским беженцам поступило лишь 14% нужной суммы. Это говорит о том, что принимающие страны могут не справиться с нагрузкой, если мы не поддержим их в ближайшее время». [Дэвид Бизли, глава Всемирной продовольственной программы]:

«Если мы получим необходимое финансирование, то сможем предотвратить голод. Однако нам срочно нужны дополнительные ресурсы для спасения людей».

Вооружённый конфликт в Южном Судане начался ещё в 2013 году. Он носит межэтнический характер. Противостояние между властями и повстанцами привело к гибели, по меньшей мере, 10 000 человек.

Ранее ООН сообщала, что многим регионам Южного Судана грозит голод.