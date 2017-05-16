Летающий костюм «Железного человека» показали в действии

Напротив выставочного центра в Берлине парит человек в необычном костюме с реактивными двигателями. Его изобрёл британец Ричард Браунинг.

В таком костюме можно взлетать вертикально и парить над землёй. Высоко изобретатель не поднимается. Но говорит: возможности костюма этим не ограничиваются.

Изобретение Браунинг назвал «Дедалом». Однако в костюме он больше похож на «Железного человека», чем на мифическое божество.

[Ричард Браунинг, изобретатель]:

«Это выглядит непривычно и звучит шумновато. И, конечно, можно открыть дроссели на всю, и тогда окажешься в километре над землёй и сможешь лететь со скоростью в несколько сотен километров в час».

Идея найти новый способ для полётов возникла у британца ещё три года назад, но экспериментами он увлёкся лишь в прошлом году.

Сначала Браунинг привязал реактивные двигатели к рукам. Убедился, что ими можно управлять. А затем сделал костюм из огнеупорного материала с шестью реактивными двигателями.

[Ричард Браунинг, изобретатель]:

«Можно взлетать очень высоко, лететь быстро и безопасно приземляться. У костюма много различных возможностей».

На создание костюма Браунинг потратил почти 70 тысяч долларов. Его изобретением уже заинтересовались спонсоры, и сейчас он работает над новым прототипом.

Костюм с реактивными двигателями в действии британец демонстрирует уже во второй раз. Впервые на глазах у публики он полетал в нём в конце апреля в Канаде.