Приложения по прокату велосипедов всё популярнее в Китае

Новые мобильные приложения по прокату велосипедов появляются в Китае очень активно. Это уже привело к тому, что пекинские улицы наводнил двухколёсный транспорт.

У входов в метро и просто на тротуаре можно увидеть лежащие на земле транспортные средства.

Велосипед можно получить, просканировав QR-код при помощи смартфона. Поездка обойдётся в 1 юань, это около 14 центов. Взять и оставить велосипед можно где угодно.

Самые популярные компании-операторы – Ofo и Mobike. Они работают почти в 100 городах Китая и обещают расширяться на другие страны.

[Чжан Сидин, сооснователь Ofo]:

«Мы надеемся, что по мере развития города планирование больше не будет концентрироваться только на маленьких машинах. Хочется, чтобы он был больше похож на Копенгаген или Амстердам, на страны северной Европы. Чтобы велосипедистов на дороге уважали, а не поджимали». [Ху Вэйвэй, сооснователь и президент компании Mobike]:

«В Китае компании борются, чтобы продвигать свой продукт. У нас тут велосипедная война. Обычно в этом процессе остаются лишь те, кто производит качественные товары, нужные потребителям».

Жителям Пекина сервис нравится.

[житель Пекина]:

«На этом велосипеде я могу поехать в любое время, когда захочу. А когда устану, просто пересяду на общественный транспорт. Поскольку можно ездить в любое время и в любом месте, это действительно удобно».

Впрочем, есть и негативная сторона.

[Чжан Цзиньчэн, сотрудник компании Ofo]:

«Закончив поездку, они просто бросают велосипеды на дороге. Это мешает пешеходам и автомобилям. Это опасно. Мы призываем их оставлять велосипеды в специальных зонах. Но всё ещё есть недобросовестные люди».

Власти Пекина и Шанхая уже издали правила проката велосипедов. Они определяют стандарты парковки, ремонта и производства двухколёсных транспортных средств.