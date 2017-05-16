Сад ирисов – гордость Флоренции

Этот нежный белый ирис с фиолетовой каймой – победитель международного конкурса во Флоренции. Гибридный сорт создала жительница США.

Участвовать в конкурсе может каждый цветовод. Правда, придётся набраться терпения. Новый вид сначала высаживают в Саду ирисов во Флоренции.

[Анне Барбетти, директор конкурса]:

«Любой, кто создаёт гибриды растений, может участвовать. В сентябре нам присылают цветы, и в октябре я высаживаю их. А затем мы наблюдаем за ними три года, и только потом цветы участвуют в конкурсе».

Алый ирис – символ Флоренции. Международный конкурс, посвящённый этим цветам, проводят здесь с 1954 года. Призы на церемонии награждения вручает мэр города.

[Стефано Паолин, обладатель третьей премии конкурса ирисов]:

«Для меня большая честь и огромная привилегия создать цветок, который нравится не только мне, но и жюри конкурса. Для меня это награда».

Организаторы конкурса учредили и специальный приз. Он ждёт того, кто сможет вывести ирис алого цвета – такой же, как на флаге и гербе Флоренции. Но пока это никому не удавалось.

[Лаура Бассино Рулент, член жюри конкурса]:

«На самом деле (ирис) не бывает красным. У него этот оттенок ближе к цвету ржавчины или к пурпурному цвету. Так что алый ирис – это, скорее, символ, чем реальность».

Впрочем, сад ирисов и так – гордость Флоренции. Он занимает площадь в два гектара. Ежегодно здесь расцветают более 8000 ирисов. В саду растут все цветы, которые участвовали в конкурсе последние 60 лет и получили награды.

[Изабель Цунига, член Итальянского общества любителей ирисов]:

«Недавно я гуляла по дорожкам сада и увидела растения, которым уже много лет. И тогда я поняла: этот сад – не просто выставка ирисов, выведенных цветоводами из разных стран, в нём история».

Сад ирисов привлекает множество туристов. Здесь можно и погулять среди цветов, и полюбоваться со смотровой площадки прекрасным видом древнего города.

[посетитель сада]:

«За этим садом очень хорошо ухаживают. А ещё здесь с высоты открывается вид на Флоренцию».

Сад ирисов открыт для посетителей всего один месяц в году: с конца апреля по конец мая.