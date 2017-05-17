Европейский суд: утверждать свободную торговлю с ЕС должны страны-члены

Европейский суд утвердил процесс подписания договора о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Сингапуром. Согласно постановлению суда, соглашение должны ратифицировать все 28 стран-членов ЕС, включая более 40 национальных и региональных парламентов.

Это решение окажет влияние на процесс подписания и других подобных соглашений, например, с Великобританией, которая выйдет из состава ЕС.

Еврокомиссия считает, что решение может парализовать торговую политику ЕС. Однако Суд уверен, что такие вопросы, как снижение таможенных пошлин, государственные закупки и устойчивое развитие, которые включены в соглашения, не входят в компетенцию ЕС. А значит утверждение национальных парламентов необходимо.

С другой стороны, утверждение договоров сейчас иногда растягивается на много лет. Так, соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Сингапуром подписали ещё в 2013 году, но до сих пор не утвердили.

В прошлом году возникли трудности с ратификацией соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Канадой. Тогда против него выступил франкоговорящий бельгийский регион Валлония. На переговоры с ним потребовалось несколько месяцев.