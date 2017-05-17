Париж будет добиваться права принять Олимпиаду-2024

[Тони Эстанге, член оргкомитета «Париж-2024»]:

«Эммануэль Макрон официально заявил, что хочет поддержать заявку до окончательной победы и будет присутствовать на решающих этапах».

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение Парижа претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. В июле он посетит Лозанну, где делегация от французской столицы зачитает доклад.

На этой неделе в Париж прибыла с трёхдневным визитом оценочная комиссия МОК. Она посетила объекты, которые примут соревнования в случае победы французской столицы.

[Патрик Бауманн, глава оценочной комиссии МОК]:

«”Париж-2024” разработал отличное предложение. В нём изложена целостная концепция проведения игр, предложены замечательные объекты, которые построены рядом с необыкновенно прекрасными историческими зданиями и в других значимых местах в окрестностях Парижа». [Тони Эстанге, член оргкомитета «Париж-2024»]:

«Я хочу повторить, что оргкомитет «Париж-2024» планирует на 95% задействовать существующие или временные объекты. Нам останется лишь построить центр водного спорта и Олимпийскую деревню. Наша стратегия в том, чтобы оставить на этой территории полезные объекты».

За право принять Олимпиаду-2024 с Парижем конкурирует Лос-Анджелес. Оценочная комиссия МОК уже побывала на его спортивных объектах. Впечатления хорошие.

[Патрик Бауманн, глава оценочной комиссии МОК]:

«Прекрасно, что у нас есть две кандидатуры, которые вполне могут принять основные соревнования Олимпиады-2024. Оба города способны принять Игры, и оба города раньше уже принимали их. В обоих городах есть готовые объекты, а также – целеустремлённые команды, у которых есть желание заниматься этим».

Оценочная комиссия МОК опубликует отчёт по инспекции Парижа и Лос-Анжелеса 5 июля. Выборы города-организатора Олимпиады-2024 пройдут 13 сентября в Лиме.

Париж проводил Олимпийские игры в 1900 и 1924 годах. Лос-Анджелес также дважды принимал Олимпиаду: в 1932 и 1984-м.